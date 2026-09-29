5 Prozent mehr! Wie stemmen Sie Ihre Krankenkassenprämien?
Die Krankenkassenprämien steigen auch 2027 deutlich. Für viele Haushalte ist die Belastungsgrenze längst überschritten. Der Beobachter will von Ihnen wissen: Wie wirkt sich der erneute Anstieg auf Ihr Budget aus?
Es ist wieder so weit: Der Vorhang der nächsten Prämienrunde ist gefallen. 2027 steigt die durchschnittliche Krankenkassenprämie auf 412 Franken pro Monat – und beträgt knapp 20 Franken mehr als im Vorjahr. Das gab Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider bekannt.
Erwachsene bezahlen nächstes Jahr eine mittlere Monatsprämie von Fr. 487.60. Bei jungen Erwachsenen steigt sie auf Fr. 338.80, bei Kindern auf Fr. 128.10.
Viele sparen bereits im Alltag
Der erneute Anstieg trifft Haushalte, die schon heute unter Druck stehen. Laut einer repräsentativen Umfrage von Marketagent Schweiz empfinden 85 Prozent der Befragten ihre Krankenkassenprämien als Belastung – für die Hälfte ist sie schwerwiegend.
Die Konsequenz: 69 Prozent geben an, sich wegen der Prämien in anderen Lebensbereichen einzuschränken. Sie sparen besonders bei Restaurantbesuchen, beim Ausgang sowie bei Ferien und Reisen. Ein Teil kürzt aber auch die private Vorsorge oder verzichtet auf selbst beeinflussbare Gesundheitsausgaben wie Therapien.
Schon im Frühling war die Lage angespannt
Dass die Not gross ist, zeigte bereits eine Comparis-Studie, über die der Beobachter im Februar berichtete: Ein Drittel der Befragten hat regelmässig oder gelegentlich Mühe, die Krankenkassenprämien zu bezahlen. 59 Prozent können die Rechnungen problemlos begleichen, während bei 8 Prozent der Staat oder Dritte einspringen.
Was bedeuten die zusätzlichen Kosten für Ihren Alltag? Müssen Sie beim Essen, bei Ferien, bei der Vorsorge oder bei anderen Ausgaben sparen? Wechseln Sie die Krankenkasse, oder passen Sie Franchise und Versicherungsmodell an? Oder können Sie die höheren Prämien weiterhin gut tragen? Diskutieren Sie mit in der Kommentarspalte.
- Umfrage von Comparis: Die Mehrheit der Bevölkerung kann Krankenkassenprämien ohne Probleme zahlen
- Markagent: Krankenkassenprämien 2027: Die Angst vor dem nächsten Aufschlag
- Eidgenössisches Departement des Innern: Krankenkassenprämien steigen durchschnittlich um 5,0 Prozent – Kostendämpfungsmassnahmen bleiben zentral