Wie erleben Sie die erneute Erhöhung?

Was bedeuten die zusätzlichen Kosten für Ihren Alltag? Müssen Sie beim Essen, bei Ferien, bei der Vorsorge oder bei anderen Ausgaben sparen? Wechseln Sie die Krankenkasse, oder passen Sie Franchise und Versicherungsmodell an? Oder können Sie die höheren Prämien weiterhin gut tragen? Diskutieren Sie mit in der Kommentarspalte.