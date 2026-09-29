Zusatzversicherungen

Bei den meisten Krankenkassen beträgt die Vertragsdauer für Zusatzversicherungen ein Jahr, die Kündigungsfrist drei Monate. Das heisst: Eine Kündigung muss im Jahr 2026 bis zum Mittwoch, 30. September, (letzter Arbeitstag des Monats) bei der Kasse eintreffen. Seit 1. Januar 2022 gilt, dass bestehende sowie neue Verträge maximal auf drei Jahre ausgelegt sein dürfen und die Kündigungsfrist längstens drei Monate betragen darf.