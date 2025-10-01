Für Versicherte kann das unangenehm sein, wenn sie ins Hausarztmodell wechseln. Oder wenn sie die Kasse wechseln. Falls der bevorzugte Hausarzt nicht auf der Liste steht, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als zu einem anderen zu wechseln.



Übrigens: Wenn Sie die Krankenkasse wechseln wollen, sollten Sie sich an die Kündigungsfrist halten. In diesem Jahr muss das Kündigungsschreiben bis zum 28. November 2025 bei der alten Kasse eintreffen. Mehr zum Wechsel und wie Sie Prämien sparen können, lesen Sie in den Ratgebern unten.