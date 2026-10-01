Übrigens: Wenn Sie die Krankenkasse wechseln wollen, sollten Sie sich an die Kündigungsfrist halten. In diesem Jahr muss das Kündigungsschreiben bis am Montag, 30. November 2026, zu Geschäftszeiten bei der alten Kasse eintreffen. Mehr zum Wechsel und wie Sie Prämien sparen können, lesen Sie in den Ratgebern unten.