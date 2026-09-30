Provision für Versicherungsabschlüsse und bezahlte Anzeigen

Das grösste Portal in der Schweiz, Comparis, legt die finanziellen Anreize seit einigen Jahren offen. Der Pionier unter den Vergleichsportalen erzielt mit seinem Prämienrechner einen jährlichen Umsatz von sechs bis zehn Millionen Franken, 2024 waren es neun Millionen. Für jede Offerte, die zu einem Abschluss führt, kassiert das Portal gemäss Comparis-Sprecher Felix Schneuwly von der entsprechenden Krankenkasse 70 Franken.