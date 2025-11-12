Nachteile, wenn Grundversicherung zuständig ist

Wenn nun in diesem Jahr die Grundversicherung für die Bezahlung der Vorsorgeuntersuchung zuständig ist, kann Ihr Leistungsanspruch von Ihrer Kostenbeteiligung «aufgefressen» werden. Das ist immer dann so, wenn Sie in diesem Kalenderjahr noch nicht aus anderen Gründen in ärztlicher Behandlung waren und Ihre Franchise zusammen mit der prozentualen Selbstbeteiligung höher ist als die Arztrechnung.