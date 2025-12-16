Krankenkassenprämien

Viele Krankenkassen gewähren einen Rabatt (Skonto), wenn man die Jahresprämie, die jeweils per 1. Januar fällig wird, auf einmal bezahlt. Er beträgt je nach Kasse bis zu 2 Prozent, was immerhin mehr als doppelt so viel ist, wie Ihr Geld auf dem Sparkonto erwirtschaftet – der durchschnittliche Zins liegt derzeit bei 0,8 Prozent. Eine vierköpfige Familie kann so im besten Fall mehrere Hundert Franken sparen. Allerdings funktioniert das nur, wenn man das Geld für die Einmalzahlung auf der hohen Kante hat. Im anderen Fall kann die Prämie auch halb- oder vierteljährlich bezahlt werden. Der Rabatt fällt dann natürlich weg.