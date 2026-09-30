60 Franken bewegen sich rechtlich absolut im grünen Bereich. Der administrative Aufwand für das Ausstellen und den Versand einer Verfügung ist schliesslich exakt derselbe, völlig unabhängig von der Höhe des geschuldeten Steuerbetrags. Dass andere Kantone hier deutlich kulanter sind oder gar keine Gebühr einfordern, ändert an der Rechtslage im eigenen Wohnkanton leider überhaupt nichts.