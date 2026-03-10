So berechnet sich das Existenzminimum

Das betreibungsrechtliche Existenzminimum setzt sich aus einem Grundbetrag und den anerkannten Auslagen zusammen. Anders als bei der Sozialhilfe erfolgt die Berechnung individuell. Der Grundbetrag deckt Nahrung, Kleidung, Wäsche, Körperpflege, Unterhalt der Wohnungseinrichtung, Strom und anderes ab. Er beträgt in den meisten Kantonen für eine Person monatlich 1200 Franken, bei Ehe- und Konkubinatspaaren 1700 Franken.

Zu diesem Betrag kommen die Kosten für Miete, Nebenkosten und Heizung hinzu, der obligatorischen Versicherungen, der Krankengrundversicherung, Berufsauslagen, Unterhaltsbeiträge, Schulkosten der Kinder und Kosten für Arzt und Medikamente. Sämtliche Auslagen muss man belegen.