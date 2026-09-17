Schlechte Erfahrungen

Nicht alle öffnen ihre Badezimmertür indes ohne Bedenken. Eine Stimme aus der Diskussion erlaubt Handwerkern zwar, die Toilette zu benutzen, ist aber froh, wenn sie darauf verzichten. Grund dafür sind schlechte Erfahrungen: Urin auf dem Boden und Verschmutzungen in der WC-Schüssel. «Man sollte meinen, erwachsene Menschen könnten ein WC benutzen, ohne es zu verwüsten. Das ist aber leider nicht immer der Fall.»



Eine andere Person erlaubt die WC-Nutzung nur noch dem Elektriker, der «sozusagen zur Familie» gehöre. Frühere Handwerker hätten das Badezimmer in einem schlechten Zustand hinterlassen. Für zusätzlichen Ärger sorgte, dass Handwerker nach der Mittagspause zu spät gekommen seien und anschliessend direkt nach der Toilette gefragt hätten. Eine weitere Person lässt die Nutzung von WC, Kühlschrank und Wasser grundsätzlich zu, allerdings unter einer Bedingung: Falls man nicht alles sauber hinterlasse, werde dieses «Privileg» entzogen und der Arbeitgeber informiert.