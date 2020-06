Als treibende Kraft hinter dem ersten Frauenstreik von 1991 wurde Christiane Brunner zur Ikone der Frauenbewegung. Den Streik von 2019 verfolgte sie passiv via Internet. Heute will sich die 73-Jährige nicht mehr zum Thema äussern. Jetzt müssten neue Frauen das Wort ergreifen.

«Man darf nie aufhören mit dem Aufbegehren», hatte Brunner ihren Nachfolgerinnen vor einem Jahr mit auf den Weg gegeben. Noemi Grütter, 24, brauchte diese Beschwörung nicht. «Wir werden dafür sorgen, dass uns verdammt noch mal zugehört wird!», schleuderte sie am Streiktag in Luzern in die Menge. 16 ungezähmte Minuten lang sprach sie damals aus, was Frauen fühlen, wenn sie Herabsetzung und Gewalt erleben. «Eine Rede wie ein Donnergrollen», schrieb die Presse.

«Diese Flut von Energie, diese Wucht, die von den Frauen ausging!» – das ist Grütter von jenem Tag im Gedächtnis geblieben. Die Energie habe eine Bewegung in Gang gesetzt. «Die Mobilisierung war schlicht zu gross, als dass man Gleichstellungsthemen und feministische Anliegen weiter ignorieren und auf die lange Bank schieben kann. Was eine halbe Million Menschen sagt, da muss eine Wahrheit dran sein.»

Dass die Politik bei der Revision des Sexualstrafrechts Sexualstrafrecht Der Missstand bei sexueller Gewalt nun sexuelle Gewalt griffiger ahnden wolle, ist für die gebürtige Nidwaldnerin nur ein Indiz für das Umdenken.

Der stärkste Effekt des Streiks ist für Noemi Grütter, dass sich Interessengruppen vernetzt haben. Sie kenne viele Frauen, die sich vorher nicht getraut hätten, frauenrechtliche Forderungen laut auszusprechen. «Jetzt, im Wissen um den breiten Rückhalt, tun sie es. Der Streik hat die Legitimität dafür geschaffen.» Das gelte auch für die Männer, denen es jetzt leichter falle, ihren Teil für die Gleichstellung zu leisten.

Aber: «Von den Männern muss mehr kommen. Zuallererst das Eingeständnis, in einer Gesellschaft zu leben, in der sie in vielem bevorteilt sind.» Der letztjährige Streik sei erst der Start gewesen, die Ziele noch weit weg, etwa Lohngerechtigkeit, Anerkennung von Care-Arbeit oder sexuelle Selbstbestimmung.

Was also, wenn den Worten keine Taten folgen – oder bloss solche, die niemandem wehtun? Ein nächster Frauenstreik? «Natürlich! Es wird so viele Streiks geben, bis wir erreicht haben, was wir fordern», so Noemi Grütters Ansage.

Die Frauenbewegung habe nun Grösse und Know-how, könne schnell mobilisieren. «Nehmt euch in Acht!» Sagts – und lacht schallend.

Daniel Benz