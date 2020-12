Eine Immobilienfirma aus der Innerschweiz bot 3,3 Millionen Franken für das Albani. Der Schätzpreis lag deutlich tiefer. Ein Schock?

Roland Mages: Wir waren überrumpelt, dass alles so schnell ging. Ich bin enttäuscht über unsere Vermieter. Die Vertreter der Immobilienfirma habe ich selbst durchs Gebäude geführt. Ich fand sie unsympathisch und arrogant. Das gab uns den Anschub: Diese Leute sollen unser Bijou nicht kriegen.

Olivia Staub: Es ist eine Art Bewegung entstanden. Dass sich so viele für das Albani eingesetzt haben, ist ein starkes Zeichen. Die Leute haben genug davon, dass Herzblut-Betriebe der Gentrifizierung zum Opfer fallen. Ausserdem war es eine schöne Geschichte, an der man sich festhalten konnte – nach der Zeit, in der Corona die News dominiert hat.

Justus Schmitz-Hübsch: Statt auf die Fall­zahlen des BAG starrten wir auf unser Spendenbarometer. Nach 24 Stunden stand es auf 130'000 Franken. Die Leute haben in diesen Zeiten gemerkt, wie wichtig die ­Kultur für ihr Leben ist, wenn plötzlich fast alle Betriebe geschlossen sind.