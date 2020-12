 Mit Mini-Magneten gegen Blutvergiftung

Im selben Jahr entsteht Hemotune, ein Spin-off der ETH Zürich. Damals ist Lukas Langenegger 28, hat Chemie- und Bioingenieurwissenschaften in Zürich und am MIT im amerikanischen Cambridge studiert. Er setzt sich das ambitionierte Ziel, Sepsis zu besiegen. Dafür holt er Carlos Mora an Bord, einen Mikrobiologen, der sich auf das Immunsystem spezialisiert hat. Das Team wächst, inzwischen tüfteln 15 Mitarbeitende an der revolutionären Maschine.