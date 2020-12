 Er verteilt gebrauchte Laptops an Bedürftige

Profitorientiert werde die Tätigkeit des Vereins aber nie sein. Momentan besteht der Lohn noch im guten Gefühl, Menschen mit weniger guten Chancen neue Perspektiven zu bieten. «Vom Dank allein kann aber niemand leben und arbeiten. Langfristig wird sich das Projekt durch die Unkostenbeiträge selber tragen», so Schär.



«Das Projekt» hat ihn zu einem politischen Menschen gemacht. «Ich packe ein systemrelevantes Problem an, um das sich sonst niemand kümmert.» Diese Erfahrung werde ihm auch bei Aufgaben in der Politik helfen. Der nächste Schritt soll in der eigenen Wohngemeinde erfolgen: 2021 kandidiert Tobias Schär als Vertreter der GLP für einen Sitz im Gemeinderat von Merenschwand AG. Seine Mitbewerber tun gut daran, den Neuen mit dem höflichen Auftreten eines fleissigen Studenten nicht zu unterschätzen.