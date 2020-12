In meiner Heimat Student zu sein, ist politisch.» Reza Ahmadi* (Name geändert) spricht leise. «Seit drei Jahrzehnten kämpfen Studierende im Iran für Freiheit. Auch ich habe gekämpft, dann wurde ich verhaftet. Ich wollte Arzt werden.» Die Worte in fremder Sprache brauchen Zeit. «Ich bin geflüchtet und habe alles zurückgelassen. Auch mein Recht auf Bildung.» Ahmadi ist 43, Arzt ist er nicht geworden. Seit neun Jahren lebt er in der Schweiz, seit zwei Jahren ist er Teilnehmer des Projekts des Vereins Offener Hörsaal. Deshalb sitzt er heute hier.