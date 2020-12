Selbst wer es ganz an die Spitze schafft, ­verdient deutlich weniger als die männlichen Kollegen. Unter den 100 bestbezahlten Sportlern weltweit befinden sich dieses Jahr gerade mal zwei Frauen: die Tennisspielerinnen Naomi ­Osaka (Platz 29) und Serena Williams (Platz 33). Frauen sind in den Medien, in Gremien und auf Podiumsdiskussionen untervertreten. Es fehlen Chefinnen, Trainerinnen und Vorbilder. So bleiben viele Spitzensportlerinnen Exotinnen.