«Egal, ob in Indien, Peru oder der Schweiz, alle Betriebe mit solchen Methoden kämpfen mit dem gleichen Problem», sagt der 37-jährige Zürcher, der zuvor im Grosshandel tätig war. Die Mechanismen des Weltmarkts verhinderten, dass es die breite Produktepalette der Kleinbauern bis in die Ladenregale schafft. Dort zählen standardisierte Produkte in grossen Mengen zu kleinen Preisen.