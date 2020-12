 Die vergessenen Stars von 2020

Das Tier des Jahres war einst als ­gefährliche Bestie verschrien. Es schnappe den Jägern Hasen und Rehe weg, ja greife gar Menschen an. Mitte des 20. Jahrhunderts war die Europäische Wildkatze in der Schweiz deshalb fast ausgerottet. Heute breitet sie sich in den stillen Wäldern der Jurakette ­wieder aus, jagt Mäuse und schläft in ihren Verstecken – was Katzen halt so tun. Streicheln kann man die wilde Verwandte unseres Stubentigers aber nicht. Sie ist extrem scheu und gilt als unzähmbar. Im Gegensatz zur Hauskatze meidet die Wildkatze die menschliche Nähe. Ob es am grösseren Schädel liegt, der Platz für ein grösseres Gehirn bietet?