Gini Jungi (Leadsängerin): Im September haben wir unser erstes Album, «Sweet Mortality», veröffentlicht. Medien und Fans haben sehr positiv reagiert – in der Schweiz, aber auch in Deutschland, England, bis in die USA. Eine Vertriebsfirma aus Los Angeles hat mehrere Hundert Vinylplatten bestellt.



Michael Mutter (Bassist): Das erste Album ist ein wichtiger Schritt im Lebenslauf einer Band.



Jan Winkler (Schlagzeuger): Das grosse Echo hätte uns in normalen Zeiten auf ein neues Niveau katapultiert. Wir hätten mit dem Album auf Tour gehen, unsere Fangemeinde ausbauen können – vielleicht sogar in den USA.



Jungi: Konzerte spielen und Spass haben. Das ist unser Ziel und unsere Lieblingsbeschäftigung. Es ist ein Dämpfer, dass wir die Chancen auf Live-Auftritte, besonders im Ausland, nicht wahrnehmen konnten. Aber es geht allen gleich. Wir schauen nach vorn und freuen uns auf alles, was noch kommt.



Mutter: Die Fans in der Schweiz liegen uns genauso am Herzen wie jene im Ausland. Aber die Möglichkeiten hier sind begrenzt. Es gibt zum Beispiel nicht unendlich viele Konzertlocations, die die passende Grösse und musikalische Ausrichtung für uns haben.