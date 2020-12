Bei den Nachforschungen bin ich allerdings auch auf einen Aufsatz des US-Autors Tim Urban gestossen. Für ihn bin ich mit meinem Streben nach Lob ein armseliger «approval seeker». Und ausserdem geistig in der Steinzeit verhangen. Urbans These: Angesichts von Widrigkeiten wie Dürren oder Säbelzahntigern konnten unsere Vorfahren nur in Gruppen überleben. Daher hätten sich alle gegenseitig gefallen wollen. «Heute überleben aber auch Individualisten, bloss weiss das unser Gehirn nicht. In unserem Kopf sitzt immer noch das Mammut von früher.» Angesagt sei jetzt «gesunder Egoismus».