Heiliger Bimbam! Wenn Krach zum Kulturgut wird
Verkehr, Baustellen, kopulierende Nachbarn: Lärm ist des Schweizers Feind. Nur in Reichenburg SZ freut man sich über nächtliches Glockengebimmel.
«Schwyzer tricksen Glockengegner aus.»Blick.ch, 5. Februar 2026
Psssst! Ruhe jetzt, gopfertami! Wie soll man sich so konzentrieren? Auf die Arbeit, den Yoga-Flow, die eigenen Gedanken. Überall dieses Getöse: Auf den Strassen röhren Töffs, am Himmel fräsen Airbusse, auf Baustellen wummern Presslufthammer. Sogar die Natur ist akustisch vermint: Sobald eine Kuh den Kopf hebt, herrscht Terror-Gebimmel.
Und der Feierabend? Ein Dezibel-Gemetzel. Erst lassen die Nachbarsgoofen die Decke zittern, dann kopulieren deren Eltern wie wilde Karnickel. Wer erschöpft ins Kissen sinkt, wird vom Bass der WG-Party aus dem Schlaf geprügelt. Denäbet! Das wird man wohl noch sagen dürfen.
Lärmklage wird abgeschmettert
Widerstand ist die einzige Option: dämmen, isolieren, nörgeln! Wenn das alles nichts hilft, folgt der Gang vor Gericht – so wie 2022 in der Gemeinde Reichenburg SZ. Dort klagte ein Bewohner gegen das nächtliche Viertelstunden-Gebimmel der Kirchenglocken. Seine Familie tat kein Auge zu.
Doch das Schwyzer Dorf verweigerte die Kapitulation. Der Gemeinderat schmetterte die Klage nicht nur ab, er ging zum Gegenangriff über: Per Volksinitiative holten sich die Lärm-Lobbyisten den Segen von 79 Prozent der Stimmbürger. «Das Chileglüüt ghört zu dere Chile!», sagte einer zum Regionaljournal Zentralschweiz. Amen!
Künftig sollen die Kirchenglocken sogar ins Baureglement. Das unterstreiche die christlichen Werte, so Gemeindepräsident Armin Kistler.
Krach als Kulturgut
Ein Geniestreich der Bürokratie: Krach wird zum Kulturgut geadelt. Wer zuzieht, unterschreibt den Verzicht auf Ruhe. Dieser Kniff weckt Begehrlichkeiten. Wenn Lärm erst legalisiert ist, folgen die nächsten Eskalationsstufen: Der Presslufthammer mutiert zur «rhythmischen Industriefolklore», das morgendliche Jodel-Duett zur Pflichtklausel im Mietvertrag.
In Reichenburg ist die Welt noch in Ordnung, solange sie scheppert. Wer Stille will, soll halt wegziehen. Wohin? Das kann Ihnen die Beobachter-Redaktion beim besten Willen nicht sagen. Hier tippt schon wieder eine wie gestört auf der Tastatur.
- «Regionaljournal Zentralschweiz»: Reichenburg: Das Glockengeläut soll gesetzlich verankert werden
- «Blick»: Schwyzer tricksen Glockengegner aus