Und der Feierabend? Ein Dezibel-Gemetzel. Erst lassen die Nachbarsgoofen die Decke zittern, dann kopulieren deren Eltern wie wilde Karnickel. Wer erschöpft ins Kissen sinkt, wird vom Bass der WG-Party aus dem Schlaf geprügelt. Denäbet! Das wird man wohl noch sagen dürfen.