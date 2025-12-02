Wie kommt man über die Runden in Zeiten, in denen alles teurer wird? In der Beobachter-Serie «Die Abrechnung» zeigen unterschiedliche Menschen ihren Kontoauszug – und erzählen, wie sie mit ihrem Budget leben. Wie viel Geld steht ihnen zur Verfügung? Wofür geben sie es aus?

Zum Beispiel Treuhänder Nicolas Peier, der in Wirklichkeit anders heisst.