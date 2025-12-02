Budget-Serie «Die Abrechnung»: Treuhänder
«Mein Haus habe ich vor zehn Jahren gekauft, für zwei Millionen Franken»
Für die Beobachter-Serie verraten Leute, was sie verdienen – und wofür sie ihr Geld ausgeben. Treuhänder Nicolas Peier zahlt fast 22’000 Franken Steuern. Das sei nicht gerecht.
Wie kommt man über die Runden in Zeiten, in denen alles teurer wird? In der Beobachter-Serie «Die Abrechnung» zeigen unterschiedliche Menschen ihren Kontoauszug – und erzählen, wie sie mit ihrem Budget leben. Wie viel Geld steht ihnen zur Verfügung? Wofür geben sie es aus?
Zum Beispiel Treuhänder Nicolas Peier, der in Wirklichkeit anders heisst.