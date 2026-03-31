«Jeder erhält ein Arztzeugnis, wenn er genug jammert»

Es gibt aber Leserinnen und Leser, die das ganz anders sehen. Sie stören sich daran, dass Krankschreibungen ihrer Meinung nach zu leicht ausgestellt werden.



Marcel Käser argumentiert: «Leider sind wir mittlerweile dort angelangt, wo der Arbeitnehmer, sobald er keine Lust hat, zu arbeiten, einfach zu Hause bleibt oder zum Arzt rennt. Ein Arztzeugnis erhält jeder, wenn er genug jammert.» Othmar Bamert weist darauf hin, dass längere Absenzen für Arbeitgeber konkrete Folgen haben: Wenn jemand monatelang ausfällt, müsse der Betrieb die Stelle neu besetzen. Mit dem Risiko, dass die Person nach ihrer Rückkehr überflüssig wird.



Auch auf Reddit gibt es Verständnis für strengere Regeln. Zumindest in bestimmten Fällen. Ein Nutzer findet, dass Arbeitgeber zusätzliche Informationen einfordern dürfen, wenn sich jemand direkt nach einer Kündigung krankschreiben lässt.



Ein weiterer Reddit-Kommentar lenkt den Blick auf einen anderen Aspekt: Die steigenden Krankmeldungen könnten auch ein Zeichen dafür sein, dass viele Menschen überlastet sind. Statt mehr Kontrolle brauche es bessere Arbeitsbedingungen und mehr Work-Life-Balance.

