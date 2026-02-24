Wir brauchen keine schönen Worte, sondern Bedingungen, in denen gute Pflege wieder möglich ist. Und gleichzeitig müssen wir Pflegenden ehrlich sein: Wir dürfen nicht in der Opferrolle stecken bleiben. Wir müssen unsere Rechte kennen, Grenzen setzen und Missstände melden. Und: Die eigene Gesundheit muss Priorität haben. Denn wenn wir kaputtgehen, helfen wir niemandem: weder den Menschen, die uns brauchen, noch dem System, das ohnehin schon auf dem Zahnfleisch läuft.