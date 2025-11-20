Ich bin Mieterin in einem Mehrfamilienhaus. Im Winter ist unsere Einfahrt regelmässig zugeschneit. Wer muss Schnee schaufeln?

Als Mieterin müssen Sie sich nur darum kümmern, wenn es ausdrücklich im Mietvertrag steht. Schauen Sie sicherheitshalber auch in der Hausordnung nach, sofern im Vertrag darauf verwiesen wird. Falls dort nichts steht, ist grundsätzlich die Vermieterschaft für die Schneeräumung zuständig. Sie kann den Winterdienst etwa auf einen Hauswart übertragen. Sollte die Einfahrt oder der Eingang des Mehrfamilienhauses regelmässig zugeschneit sein, liegt ein Mangel vor. Das heisst: Sie können verlangen, dass der Schnee wegkommt und Ihr Mietzins bis dahin reduziert wird. Achtung: Bei einem gemieteten Einfamilienhaus müssen die Mietenden grundsätzlich selbst Schnee räumen. Auch gemietete Parkplätze muss man selber reinigen.