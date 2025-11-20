Auf der Strasse ausgerutscht – wer haftet?
Wenn die Schneefallgrenze sinkt, stellt sich schnell die Frage: Wer muss Schnee schippen? Sind Winterpneus Pflicht? Die Antworten des Beobachters.
Ich bin auf einem vereisten Trottoir ausgerutscht und habe den Oberschenkel gebrochen. Wer haftet?
Grundsätzlich der Grundeigentümer. Wenn Sie auf einem öffentlichen Trottoir gestürzt sind, muss womöglich der Staat dafür geradestehen. Er ist verpflichtet, öffentliche Strassen und Gehwege zu unterhalten und von Schnee und Eis zu befreien – sofern es technisch möglich und finanziell zumutbar ist. Fussgängerinnen und Fussgänger sollten bei schlechter Witterung aber besonders vorsichtig sein. Wer nach einer eisigen Winternacht um fünf Uhr morgens mit Halbschuhen auf den ersten Bus rennt, kann kaum damit rechnen, dass der Staat allfällige Unfallkosten übernimmt.
Ich bin Mieterin in einem Mehrfamilienhaus. Im Winter ist unsere Einfahrt regelmässig zugeschneit. Wer muss Schnee schaufeln?
Als Mieterin müssen Sie sich nur darum kümmern, wenn es ausdrücklich im Mietvertrag steht. Schauen Sie sicherheitshalber auch in der Hausordnung nach, sofern im Vertrag darauf verwiesen wird. Falls dort nichts steht, ist grundsätzlich die Vermieterschaft für die Schneeräumung zuständig. Sie kann den Winterdienst etwa auf einen Hauswart übertragen. Sollte die Einfahrt oder der Eingang des Mehrfamilienhauses regelmässig zugeschneit sein, liegt ein Mangel vor. Das heisst: Sie können verlangen, dass der Schnee wegkommt und Ihr Mietzins bis dahin reduziert wird. Achtung: Bei einem gemieteten Einfamilienhaus müssen die Mietenden grundsätzlich selbst Schnee räumen. Auch gemietete Parkplätze muss man selber reinigen.
Auf dem Dach unseres Ferienhauses liegt im Winter oft eine hohe Schneedecke. Muss ich etwas dagegen tun?
Ja – wenn dadurch Personen zu Schaden kommen könnten. Gefährlich ist vor allem schwerer Altschnee – er kann mit bis zu 500 Kilogramm pro Kubikmeter auf das Dach drücken. Wenn die ganze Last abrutscht, wird es gefährlich. Falls die Dachlawine jemanden verletzt, können Sie haftbar werden. Dasselbe gilt, wenn Autos beschädigt werden. Die Schneelast kann aber auch das Haus selbst beschädigen. Das Gewicht des Schnees kann Dachkonstruktionen eindrücken und das Dach verformen.
Deshalb lohnt es sich, den Schnee zu entfernen oder – wenn Sie nicht selbst vor Ort sind – entfernen zu lassen. Auch Schneefänger verhindern, dass die Last unkontrolliert abrutscht. Es gibt verschiedene Systeme, die man ans Dach montieren kann – etwa Stopphaken, Fanggitter oder Fangrohre.
Ab wann muss ich mein Auto wintertauglich machen?
Ein bestimmter Termin ist gesetzlich nicht vorgeschrieben. Lenkerinnen und Lenker sind aber verpflichtet, das Auto jederzeit beherrschen zu können. Wer etwa einen Unfall verursacht, weil der Wagen mit ungeeigneten Pneus ausgerüstet ist, kann zur Kasse gebeten werden. Die Versicherung kann Leistungen kürzen oder auf die verantwortliche Person Rückgriff nehmen.
Zudem: Wer im tiefsten Winterschnee mit Sommerreifen unterwegs ist, fährt mit einem nicht betriebssicheren Auto und macht sich strafbar. Winterreifen sind also ein Muss, sobald mit plötzlichem Schneefall oder Eisglätte zu rechnen ist. Ebenfalls zur Winterausrüstung gehören Handschuhe, Eiskratzer, Schneebesen, Türschlossenteiser sowie Gefrierschutz im Kühlwasser.
Wann sind Schneeketten ein Muss? Welche Ausrüstung sollte beim Auto nicht fehlen? Lesen Sie mehr dazu in der Checkliste «Sichere Autofahrt».
Eine Polizistin hat mich an einem verschneiten Abend angehalten – ich sei zu schnell unterwegs. Dabei habe ich die Höchstgeschwindigkeit eingehalten. Wie kann das sein?
Die Höchstgeschwindigkeiten sind kein Freibrief. Sie müssen das Tempo den Umständen anpassen – also auch dem winterlichen Wetter. Im Schneegestöber ist die Sicht schlecht, darum muss man langsamer fahren. Im Prinzip dürfen Lenkerinnen und Lenker nur so schnell fahren, dass sie noch innerhalb der überblickbaren Strecke anhalten können. Wo das Kreuzen mit entgegenkommenden Autos schwierig ist, muss man sogar innerhalb der halben überblickbaren Strecke anhalten können.
