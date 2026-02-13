Wenn der neueste Song von Depeche Mode aus dem Radio schmachtet oder die «Meteo»-Moderatorin die Wolken über den Bildschirm schiebt, dann kostet das etwas: 335 Franken pro Jahr für Private und 670 Franken pro Jahr für sogenannte Kollektivhaushalte.



In Rechnung gestellt wird die Gebühr für den Radio- und Fernsehempfang seit 2019 von der Serafe AG – der Schweizerischen Erhebungsstelle für die Radio- und Fernsehabgabe. Davor war die Billag zuständig. Die etwa 1,37 Milliarden Franken, die jährlich zusammenkommen, fliessen zum grössten Teil zur SRG, die damit das Programmangebot in allen Schweizer Sprachregionen finanziert. Sechs Prozent gehen an lokale Radio- und Fernsehveranstalter.



Grundsätzlich muss jeder Haushalt und jede Firma die Gebühr zahlen. Unabhängig davon, ob man Radio hört oder fernsieht. Es gibt jedoch noch wenige Ausnahmen. Die wichtigsten Fragen zur Radio- und Fernsehabgabe.