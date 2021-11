Und wenn sich die Ermittler nicht an diese Regeln halten? Wenn die Beschuldigte gesteht, weil sie ausgetrickst wurde?

Dann müssen die Behörden so tun, als hätte sie nicht gestanden. Ein solches Geständnis darf man bei der Bestrafung nicht berücksichtigen, es muss aus den Akten entfernt werden. Der Beweis ist also, obwohl er faktisch vorhanden ist, nicht verwertbar.