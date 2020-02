Julian Assange, Gründer von Wikileaks, befindet sich derzeit in London in Haft. Davor hielt er sich sieben Jahre lang im Asyl in der ecuadorianischen Botschaft auf, um der Auslieferung an die USA via Schweden zu entgehen. Die US-Regierung verfolgt ihn wegen der Veröffentlichung von geheimen Akten, die Kriegsverbrechen dokumentieren. Nachdem Ecuador Assanges Asylstatus aufgehoben hatte, wurde er im letzten April von der britischen Polizei verhaftet. Im November stellte Schweden die Ermittlungen wegen Vergewaltigung gegen ihn ein. Derzeit läuft das Auslieferungsbegehren der USA.