Falls Sie es sich zutrauen und die Musse haben: Sprechen Sie die fehlbaren Personen zunächst direkt vor Ort an. Weisen Sie die Leute höflich, aber bestimmt darauf hin, dass Sie als direkte Anwohnerin auf die Sonntagsruhe angewiesen sind und die Rechtslage hier klar auf Ihrer Seite steht. Oftmals reicht dieser persönliche Hinweis bereits aus, um ein Bewusstsein für den Lärm zu schaffen und das Problem dauerhaft zu lösen.