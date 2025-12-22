Bundesgericht sieht die Amphibien in Gefahr

Das höchste Gericht führt aus, der Verkehr auf der geplanten Strasse erhöhe das Risiko, dass eine Kröte überfahren werde. Deshalb würden die Lebensbedingungen verschlechtert. Nicht relevant sei, dass nur eine kleine Krötenfamilie betroffen sei, im Gegenteil: «Das erhöhte Verkehrsaufkommen kann gerade für Kleinpopulationen fatale Folgen haben, da bereits der Verlust eines einzelnen Individuums stark ins Gewicht fällt.» Die Gemeinde habe zudem nicht ausführlich geprüft, ob es Alternativen und Varianten gebe für das Strassenprojekt, die den Naturschutz weniger tangieren.