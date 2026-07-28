Und so hatte Meier letztlich doch eine Reise hinter sich. Statt nach Südostasien – ob Meier jemals da war, ist unbekannt – ging es allerdings durch sämtliche juristischen Instanzen der Schweiz mit Endstation Luzern. Das Bundesgericht fand, Meier sei selber schuld an der Misere. Er hätte beim Wegzug einfach eine Meldeadresse angeben sollen. Die Steuerbehörde hätte ihn in einem nationalen Melderegister aufspüren können, argumentierte er. Dann hätte man ja gesehen, dass er nicht am andern Ende der Welt wohnt, sondern direkt nebenan im Kanton Zürich. Nein, fand das Bundesgericht – und lehnte Meiers Einwand ab.