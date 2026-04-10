Stellen Sie sich vor, Sie erben ein Haus. Eingebettet in die weite Ebene des Berner Seelands, wo die Aare in unmittelbarer Nähe gemächlich vorbeizieht. Ein schönes Gefühl, eigentlich. Doch während Sie noch über die Zukunft der Liegenschaft nachdenken, spielt sich im Badezimmer des Hauses bereits ein Drama in Zeitlupe ab. Ein winziges Bauteil am Spülkasten gibt nach. Ein Rohr bricht. Und dann fliesst es.