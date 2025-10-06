Tipp: Konsultieren Sie frühzeitig eine Anwältin, wenn Sie über eine Haftungsklage gegen den Staat nachdenken. So können Sie besser abschätzen, wie gut Ihre Erfolgsaussichten sind und welches Kostenrisiko Sie tragen, wenn Sie verlieren. Den Unfall melden Sie unverzüglich dem Arbeitgeber oder der Unfallversicherung. Füllen Sie dafür das passende Meldeformular aus, und beschreiben Sie den Unfallhergang möglichst detailliert.