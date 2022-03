Man muss also nicht gleich zum Neurologen rennen, nur weil man mal die Haustür zugeschlagen und den Schlüssel innen stecken gelassen hat. Oder Namen vergisst.



Wenn die Aussetzer nur gelegentlich auftreten, kann Vergesslichkeit sogar ein Zeichen von Intelligenz Hirnforscher Lutz Jäncke «Wir können kein Multitasking» sein, sagen kanadische Forscher der University of Toronto. Denn Menschen können sich schneller an neue Situationen anpassen und Herausforderungen meistern, wenn sie belanglose Dinge aus der Erinnerung löschen und nebensächliche Details gedanklich schnell wieder loswerden. Das bestätigt auch Stefanie Becker: «Vergessen ist ein wichtiger Vorgang unseres Gehirns.» Ältere Informationen würden ständig durch neue, wichtigere Eindrücke überschrieben. «Damit schützt sich unser Gehirn vor Überlastung.»