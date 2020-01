Antioxidantien Ernährung Gutes Essen ist die beste Kosmetik schützen die Hirnzellen vor den zellzerstörenden Sauerstoffradikalen. Sehr potente Antioxidantien finden sich in Trauben- und Grapefruitkernen; so kommen die Oligomeren Proanthocyanidine (OPC) und Resveratrol vor allem im Rotwein und in Beeren vor. Resveratrol schützt die Pflanzen vor zu viel UV-Licht, Parasiten und Pilzen. Genau genommen ist es ein schwaches Gift, eine chemische Waffe der Pflanze, die sie vor Schaden bewahrt. Biotrauben beinhalten mehr Resveratrol, weil sie sich ohne die Unterstützung von Pestiziden Pestizide Vitamine ohne giftige Nebenwirkungen und Fungiziden gegen ungünstige Umwelteinflüsse wehren müssen.

Stark antioxidativ wirken auch die Vitamine A, B, C, D und E, das Koenzym Q10 sowie Zink, Selen und Karotinoide (z.B. Lycopin in reifen Tomaten, Betacarotin in Rüebli). Mikronährstoffe und Antioxidantien sollten dem Körper vorzugsweise in Form einer abwechslungsreichen Ernährung zugeführt werden («Fünf Portionen Gemüse und Früchte am Tag» Hype um gesundes Essen Du bist, was du nicht isst ). Der Körper kann die natürlichen Stoffe besser verwerten als künstliche, hoch dosierte Monopräparate, die in manchen Fällen sogar schädlich sein können.

In Gemüse und Früchten sind je nach Sorte nicht weniger als 20’000 bis 30’000 der gesundheitlich wertvollen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe angereichert! Die körpereigenen Antioxidantien Melatonin und Glutathion nehmen im Gehirn beide mit zunehmendem Alter ab.