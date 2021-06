Zecken entwickeln sich schneller, weil es wärmer geworden ist. Sie können wegen des Temperaturanstiegs auch in höheren Lagen überleben und deshalb neue Gebiete erobern Zecken- und Insektenstiche «Die Schweiz ist ein Zecken-Hochrisikoland» . Und sie sind über einen längeren Zeitraum aktiv, die Zeckensaison dauert heute von März bis Dezember.

«Dass mehr Menschen gebissen werden, hat aber auch mit indirekten Faktoren zu tun», sagt Pie Müller vom Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Institut. «Wenn es wärmer ist, halten sich die Menschen öfter draussen auf.»

Müller hat aber auch die Asiatische Tigermücke Erreger Wie gefährlich ist das Zika-Virus? im Blick, eine invasive Art, die Krankheiten wie Zika, Chikungunya oder Dengue-Fieber übertragen kann. Im Tessin, in Genf und Basel ist sie bereits heimisch. «Künftig wird sie das wahrscheinlich in weiteren Regionen.» Bislang ist die Mücke vor allem lästig, das Gesundheitsrisiko klein. Denn damit die Tigermücke eine Krankheit übertragen kann, muss sie zuvor einen infektiösen Menschen gestochen haben. Davon gibt es in der Schweiz bis jetzt nur wenige.

Eine weitere Gefahr könnte von der Nördlichen Hausmücke ausgehen: Sie kann das West-Nil-Virus übertragen, an dem hauptsächlich Vögel erkranken. Die meisten Infektionen beim Menschen verlaufen unproblematisch, manchmal kann es jedoch zu schweren Komplikationen wie Hirnhautentzündungen kommen. In der Schweiz sind bisher keine Übertragungen festgestellt worden. Das könnte sich aber ändern, wenn es wärmer wird, sagt Müller. «In heissen Jahren gab es in anderen europäischen Ländern vermehrt West-Nil-Virus-Fälle.»