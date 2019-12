«Nichtchirurgische Methoden zur Behandlung des krankhaften Übergewichts sind selten langfristig erfolgreich», bemerkt denn auch Ralph Peterli, stellvertretender Chefarzt des Bauchzentrums am St. Claraspital in Basel. Meist liege es an den Genen, die darauf ausgelegt seien, Reserven für Hungerzeiten anzulegen – was einst von Nutzen war, sei in der heutigen Zeit eben ein Problem.