Wer kann denn schon ständig vernünftig sein? Also tanzt Marco Karrer mit seiner Freundin. Wenn es sein Zustand zulässt. Nur ein paar Schritte, nur wenige Minuten. Weil die Musik gut ist und er Salsa liebt. In zwei Tagen wird er wieder an Krücken humpeln und kaum stehen und gehen können. Die Schmerzen kriechen bis in die Schultern hoch, in Sehnen und Gelenke.