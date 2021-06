Nicht geholfen hat auch die Pandemie Pandemie-Trance «Corona macht mir Angst und verärgert» . Sie lieben Ihre Grossmutter, hatten nun aber im letzten Jahr immer Angst, sie trotz Distanz und Maske anzustecken. Deshalb möchten Sie ja auch die Impfung so dringend. Aber schon nur die Vorstellung lässt Sie zaudern. Diese silbrige Nadel war schon in der Kindheit sehr beängstigend. Und dann wird etwas in den Muskel gespritzt, von dem man gar nicht so viel weiss Covid-Impfung Das müssen Sie über die Impfung wissen . Auch dieser Gedanke verursacht bei Ihnen nasse Hände und Herzrasen.