Menschen, die einen Verlust erlitten haben, sollten wir nicht mit Erwartungen und mit Vorschriften darüber überhäufen, wie sie damit umzugehen haben. Einer Begegnung mit dem Tod wohnt immer etwas ultimativ Persönliches inne. Wie soll also das, was auf ihn folgt, in eine Schuhschachtel aus Normen und Erwartungen passen? So gesehen ist der schönste Trost, den man schenken kann, vielleicht die Versicherung, dass in Ordnung ist, was ein trauernder Mensch fühlt. Jetzt und an jedem weiteren Tag des Prozesses.