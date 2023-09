Gut gemeinte Sorgen

Oder Sie sorgen sich, dass die Klimaveränderungen Krisenmodus non-stop Was tun, wenn alles einfach nur noch besorgniserregend ist? das Leben Ihrer Töchter sehr negativ beeinflussen werden. So kam es auch zum Streitpunkt mit Ihrer Tochter. Sie hatte sich mit ihrem Ferienjobgeld ein langersehntes neues Smartphone gekauft. Die Tochter strahlte vor Freude, für Sie war es ein Sinnbild für eine zerstörte Umwelt, in der Ihre Tochter und Ihre potenziellen Enkelkinder einmal leben müssten. Dabei meinten Sie es doch nur gut und fürsorglich. Schlimm sind für Sie auch noch all die Ferienreisen. Da kann ja so viel falsch laufen …