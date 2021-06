Wer psychisch krank oder belastet ist, verhält sich gegenüber Arbeitskollegen teilweise übertrieben fröhlich – oder ist im Gegenteil völlig in sich gekehrt. Auf jeden Fall anders als sonst, nicht authentisch. Solche frühen Warnzeichen werden häufig missverstanden und machen es schwierig, ins Gespräch zu kommen. Das kann dazu führen, dass Betroffene plötzlich gemieden oder sogar gemobbt werden Mobbing So wehren Sie sich richtig – mit teils verheerenden Folgen. In einer solchen Situation fragt man sich als Arbeitskollegin oder -kollege am besten, wie man selbst behandelt werden möchte.