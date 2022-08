Schwierig wird es vor allem dann, wenn die Beteiligten unterschiedliche Wünsche haben. Liebt er die Berge und sie das Meer, dann ist der Lago Maggiore wohl ein Kompromiss, mit dem unter Umständen beide nicht so recht zufrieden sein werden. Eher empfiehlt es sich, eine Woche am Meer zu verbringen und eine Woche in den Bergen. Oder abzuwechseln: In den Sommerferien wählt sie die Destination, in den Herbstferien er. Es gibt auch Paare oder Familien, die wegen verschiedener Bedürfnisse nur einen Teil der Ferien zusammen verbringen. Es ist ja der Alltag, der Paare oder Familien zusammenhält Beziehung ...und täglich stresst mich mein Partner und über deren Zufriedenheit entscheidet, nicht Ausnahmesituationen wie Weihnachten oder eben Ferien.