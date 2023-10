An sich ist Schmerz lebenswichtig. Er warnt schnell und eindringlich vor einer Gefahr. Etwa wenn wir die heisse Herdplatte berühren. Dieser akute Schmerz ist sinnvoll, vorübergehend und erklärbar. Chronischer Schmerz hingegen ist in vielen Fällen weder sinnvoll noch vorübergehend noch erklärbar. Er hält länger als zwölf Wochen an und scheint oft keine konkrete Ursache zu haben – wie bei Katharina Vogt.