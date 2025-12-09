Hotel

Das geht zu weit: «Ein Zimmer? Nein, ein Verlies! Schummerlicht aus dem stinkenden Innenhof – praktisch für das faule, schludrige Zimmermädchen, um Bettwanzen und Flecken auf der Bettwäsche zu vertuschen.»

Juristisch spricht man hier von einem gemischten Werturteil (siehe Box «Was ist eine Ehrverletzung?»). Es ist persönlichkeitsverletzend, weil unnötig beleidigend. Üble Nachrede liegt vor, wenn nicht beweisbar ist, dass die Tatsachen (fehlendes Tageslicht, Gestank, Bettwanzen) wahr sind. Selbst wenn dieser Wahrheitsbeweis gelingt, bleiben die Werturteile «Verlies» gegen das Hotel und die Beschreibung des Personals als Beschimpfung strafbar.