Dass die Betrüger dabei den Namen der Serafe missbrauchen, ist kein Zufall. Jeder Haushalt in der Schweiz ist bei ihr registriert und muss die Gebühren zahlen. «Werden Betrugs-E-Mails im Namen einer Organisation versendet, hängt die Erfolgsquote davon ab, ob das Opfer eine Kundenbeziehung zu dieser hat», analysiert das BACS.