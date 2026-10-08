Ob Sie ein E-Scooter-Abo vorzeitig kündigen können, hängt von den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) ab. Viele Anbieter sehen darin feste Laufzeiten und automatische Verlängerungen vor. Solche Klauseln sind grundsätzlich gültig.

Sprich: Wenn Sie einem solchen Modell zugestimmt haben, sind Sie bis zum Ende der Vertragsdauer gebunden. Prüfen Sie deshalb die Kündigungsfristen und Verlängerungsklauseln in den AGB genau.

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Bei unklaren oder überraschenden Vertragsbedingungen können Sie allenfalls argumentieren, dass gewisse Klauseln ungültig sind. Eine ausserordentliche Kündigung ist meist nur möglich, wenn ein wichtiger Grund vorliegt – etwa wenn die Leistung dauerhaft nicht erbracht wird.

Auch wenn Sie das Abonnement online abgeschlossen haben, besteht in der Schweiz übrigens kein generelles Widerrufsrecht.

Und: Kündigen Sie das Abonnement immer schriftlich und fristgerecht. Falls Sie die Frist verpassen, verlängert sich das Abonnement unter Umständen automatisch.

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