Nicht alle Kundinnen waren zufrieden. Daniel Keller hingegen sehr. Vor sechs Jahren überzeugte ihn ein Probetraining. «Mein Hörverständnis stieg von 60 auf über 80 Prozent. Das spürte ich im Alltag deutlich», sagt der 71-Jährige, der in Wirklichkeit anders heisst. Er blieb Kunde und kaufte im November 2024 erneut ein Abo. Darin enthalten: drei Trainings à drei Wochen für 1499 Franken, gültig für drei Jahre.