Es kommt darauf an, wohin Sie reisen und wie. Einzelne europäische Staaten akzeptieren einen bis zu fünf Jahre abgelaufenen Schweizer Pass. Für Zielländer ausserhalb Europas gelten eigene, teils sehr strenge Regeln. Am besten klären Sie sofort ab, was für Ihre Destination gilt, etwa bei Ihrem Reisebüro, bei der Botschaft oder dem Konsulat.