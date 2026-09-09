Abgelaufener Pass – kann ich trotzdem in die Ferien?
Mein Reisepass ist seit einem Monat abgelaufen, und morgen gehe ich ins Ausland. Kann ich trotzdem damit verreisen?
Es kommt darauf an, wohin Sie reisen und wie. Einzelne europäische Staaten akzeptieren einen bis zu fünf Jahre abgelaufenen Schweizer Pass. Für Zielländer ausserhalb Europas gelten eigene, teils sehr strenge Regeln. Am besten klären Sie sofort ab, was für Ihre Destination gilt, etwa bei Ihrem Reisebüro, bei der Botschaft oder dem Konsulat.
Wenn Sie mit dem Flugzeug reisen, wird es ohne gültiges Reisedokument aber ohnehin Probleme geben. Ihre letzte Rettung ist dann womöglich ein Notpass. Sie bekommen ihn im kantonalen Passbüro oder etwa an den Flughäfen Zürich, Genf, Basel-Mühlhausen oder Lugano. Das Dokument wird direkt vor Ort gedruckt und ist nur vorübergehend gültig.
Der Nachteil: Nicht alle Länder akzeptieren ihn. So reicht das Dokument etwa nicht, um visafrei in die USA einzureisen. Sie kommen also nicht darum herum, die konkreten Einreisevorschriften zu prüfen. Im schlimmsten Fall bleiben Sie am Boden, und die Reise fällt ins Wasser.