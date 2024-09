Eine Runde auf dem Riesenrad im Wiener Prater drehen, über die Prager Karlsbrücke schlendern oder polnisches Bier in Breslau degustieren. Das ist nichts, was einem derzeit in den Sinn kommt. Viel eher hat man die Bilder von strömendem Regen und reissenden Fluten im Kopf. Wer den geplanten Städtetrip oder die gebuchten Herbstferien nun absagen will, muss einiges beachten.